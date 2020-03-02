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Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi

TRABZON HABERLERİ  | 02.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Sturridge'in sözleşmesini feshedildi

Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Yapılan fesih anlaşması gereğince, İngiliz futbolcunun ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçtiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Sturridge Futbol Süper Lig Trabzonspor

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