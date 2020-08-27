Trabzonspor'dan Fenerbahçe’ye yanıt:

Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübünün bugün resmi sitelerinde bir mahkeme kararını yine 'Şike' yaparak, kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıklamalarını sağlıklı olmayan bir ruh halinin tezahürü olarak görüyoruz." denildi.

Açıklamada, Trabzonspor'un 2010-2011 sezonunda şampiyonluğunun çalınmasıyla sonuçlanan şike eylemleri nedeniyle ülkede gerekli yaptırımların uygulanmadığı savunuldu.

Fenerbahçe ve ilgili kulüplerin, gerek UEFA gerekse CAS kararlarıyla şike yaptıklarının tescillendiğini ve bu kararların iki kurumun resmi internet sitelerinden de yayımlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydetti:

"Ancak UEFA, Türkiye Futbol Federasyonunun şike yapan kulüpler için yaptırımda bulunmamasına müdahale etmemiştir. Kulübümüzün, TFF'ye müdahale edilmesiyle ilgili UEFA'ya yaptığı başvuru 'Yerel federasyonlara müdahale yetkimiz yok. Biz ancak kendi organizasyonlarımız için karar alabiliriz' gerekçesiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuruda, TFF'ye gerekli müdahalelerin yapılarak şampiyonluğumuzun geri verilmesi ve şike yapan takımların küme düşürülmesi talep edilmiştir. Ancak FIFA da yerel federasyonlara müdahale etme yetkilerinin olmadığından bahisle talebimizi reddetmiştir. Bu karar İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşınmış fakat olumsuz sonuçlanmıştır."