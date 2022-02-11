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Trabzonsporlu oyuncular iklim değişikliğine dikkati çekti

11.02.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonsporlu oyuncular iklim değişikliğine dikkati çekti

Trabzonsporlu oyuncular, iklim değişikliğine dikkati çekmek için kamera karşısına geçti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan paylaşımda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun iklim değişikliği temasıyla koşulacağı aktarıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yanı sıra oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Andreas Cornelius, Yusuf Erdoğan, Marek Hamsik ve Manolis Siopis'in yer aldığı paylaşımda, Türkçe ve yabancı dillerde "Bir damla su hayat kurtarır" ifadesi kullanılarak, iklim değişikliğine dikkat çekildi.

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