Trabzonsporlu oyunculardan duygusal paylaşım

Süper Lig'e verilen korona virüs salgını nedeniyle lige verilen arada karantina günlerini evlerinde geçiren ve kendilerini verilen program dahilinde hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili oyuncular, futbola duydukları özlemi dile getirdi.
Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, takım arkadaşı kaleci Erce Kardeşler'le birbirlerine sarıldıkları fotoğraf paylaşarak, "Sarılmayı, yan yana olmayı, futbolu çok özledik" notunu düşerken, savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ise paylaştığı fotoğrafın altına, "Biliyoruz ki, birbirimize, formamıza, özlenen günlere kavuşacağız" ifadelerini yazdı.
Ara transfer döneminde takıma dahil olan ve karantina günlerini kentte geçiren Brezilyalı oyuncusu Manoel Messias da, yaptığı paylaşımın altına, "Her şey için minnettarım. Hayal ettiğim her şey için savaşıyorum" diye yazdı.
(İHA)
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