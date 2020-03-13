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Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek

TRABZON HABERLERİ  | 13.03.2020 14:45 | Son Güncelleme

Bordo-mavili futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi, 3-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında oynayabileceği, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sörloth ve Kamil Ahmet'in MR'larının çekildiğini belirtti.

Ayaz, açıklamasında, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, tedavisine devam edilen futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.

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Sörtloth'in sakatlığı Trabzon

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