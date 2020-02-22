YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Trafik eğitimi için Marmaris’e geldiler

Trafik eğitimi için Marmaris’e geldiler

MUĞLA HABERLERİ  | 22.02.2020 10:36 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi tarafından çocukların trafik eğitimini erken yaşta alması ve kaliteli zaman geçirebilmesi amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı, Ortacalı öğrencileri ağırladı.Ortaca’da eğitim gören ilkokul 1.

Marmaris Belediyesi tarafından çocukların trafik eğitimini erken yaşta alması ve kaliteli zaman geçirebilmesi amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı, Ortacalı öğrencileri ağırladı.
Ortaca’da eğitim gören ilkokul 1. sınıf öğrencisi 60 çocuk uygulamalı trafik eğitimi almak için Marmaris Trafik Eğitim Parkı’na geldi. Zabıta Ekiplerinin öncülük ettiği eğitimlerde çocuklara teorik ve pratik bilgiler verildi. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Osman Güzel’den trafik kurallarını öğrenen öğrenciler eğlenirken, öğrenme şansı yakaladı. Sırayla akülü araçları kullanan çocuklar trafikle ilgili sorular da sordu.
Bulundukları ilçede benzer bir eğitim bulunmadığı için Marmaris’e geldiklerini belirten İlkokul’un Müdür yardımcısı Levent Gürel; “1.sınıfa giden 60 öğrenciyle geldik. Öğrencilerimiz burada uygulamalı olarak yaşayarak trafik kurallarını öğrendiler. Marmaris Belediyesi’ne ve Zabıta Müdürlüğü’ne misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.
Ortacalı minikler benzin istasyonu, mini tren ve trafik ışıklarıyla çocuklara kendilerini sürücü gibi hissettiren parkta cıvıl cıvıl bir gün geçirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Arda Kardeşler’in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

Hulusi Akar Bulvarı’na atardamar niteliğinde bağlantı yolu

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Konya’da 9 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Ödemiş’te ayakkabı festivali

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Muğla Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:41
Öğle
13:25
İkindi
16:30
Akşam
18:59
Yatsı
20:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Günizi Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Beton direği yıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.