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Trafik ekipleri uygulama yaparken, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 1 yaralı

12.01.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin kırmızı ışık uygulaması yaptığı sırada, tırın kırmızı ışıkta duran otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Trafik ekipleri uygulama yaparken, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı: 1 yaralı

Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralanırken kazanın ekiplerin gözünün önünde yaşandığı bildirildi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ahmet Çimen’in kullandığı 42 TG 282 Plaka, 42 TG 081 dorse plakalı tırın, Aksaz kavşağında bulunan trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran Serkan Kahya’nın kullandığı 07 ABC 615 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.
Hızlı olması nedeniyle ışıklarda duramayan tır sürücüsünün, otomobile arkadan çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada tırın dorsesinde bulunan anahtar ve malzeme dolabıyla sağ arka kısmını çarpması sonucunda, otomobil yolun sol şeridine geldiği yöne dönerek durabildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Eylem Kahya yaralanırken, yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK EKİPLERİ KIRMIZI IŞIK UYGULAMASI YAPIYORDU

Diğer taraftan, kazanın Bölge Trafik Amirliğine bağlı ekiplerin D-400 Karayolu Aksaz kavşağında bulunan trafik lambalarında kırmızı ışık uygulaması yaptığı sırada, trafik polislerinin gözleri önünde yaşandığı bildirildi.

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