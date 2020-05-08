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Trafik haftasında vatandaşlar ve sürücüler bilgilendirildi

KARABÜK HABERLERİ  | 08.05.2020 12:46 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde her yıl Mayıs ayının ilk haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanan “Karayolları Trafik Haftası” bu yıl korona virüs (Covit-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirmeler yapılarak kutlandı.02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Karayolları Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı etkin olarak kullanılarak, farkındalık oluşturuldu.Kaymakam Dr.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde her yıl Mayıs ayının ilk haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanan “Karayolları Trafik Haftası” bu yıl korona virüs (Covit-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirmeler yapılarak kutlandı.
02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Karayolları Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı etkin olarak kullanılarak, farkındalık oluşturuldu.
Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, “Korona virüs pandemisi sonucu sosyal izolasyonun hayati önem taşıması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlarımıza "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda", sloganını ve diğer trafik güvenlik uyarılarını hatırlatmak için emniyet ve jandarma ekiplerimizle bir sebeple dışarıda bulunan, vatandaşlarımıza ve sürücülerimize bilgilendirme faaliyetinde bulunduk.
Evlerimizde kalarak toplum sağlığını, korumaya yönelik destek verdiğiniz bugünlerde, değerini çok daha iyi anladığımız sağlık ve yaşama hakkımızın salgında olduğu gibi trafikte de birinci önceliğinin kurallara uymak olduğunu görüyoruz. Elbette bu zor günleri de birlikte atlatacağız, sokaklarda caddelerde ve trafikte olacağımız günler yakın, tehdit geçene kadar evde kalalım ama trafik kurallarını her zaman hatırlayalım” ifadelerini kullandı.

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Safranbolu
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Eflani
Eskipazar Eczanesi
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