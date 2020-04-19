YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı

Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı

MERSİN HABERLERİ  | 19.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Mersin’de trafik kazasında bacağı kırılan bir köpek, 40 günlük tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi’nde bir köpeğin, trafik kazası geçirerek yaralandığı ihbarına giden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bir bacağı oldukça kötü durumda olan sahipsiz köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünde görev yapan ekipler, bir bacağında çok parçalı kırık olan köpeği kurtarmak için bacağı kesmek yerine, zorlu ve maliyetli bir yolu seçerek köpeğin bacağını kurtardı.

Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı

Mersin’de trafik kazasında bacağı kırılan bir köpek, 40 günlük tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi’nde bir köpeğin, trafik kazası geçirerek yaralandığı ihbarına giden Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bir bacağı oldukça kötü durumda olan sahipsiz köpeği Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.
Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünde görev yapan ekipler, bir bacağında çok parçalı kırık olan köpeği kurtarmak için bacağı kesmek yerine, zorlu ve maliyetli bir yolu seçerek köpeğin bacağını kurtardı. Ekipler, 40 günlük özverili bir bakımın ardından sağlığına kavuşturdukları köpeği, yapılacak son tedavilerinin sonrasında sahiplendirecek. Ekipler, 40 gündür kendilerine yoldaşlık yapan köpeğe, trafik kazası geçirene kadar sokaklarında gezdiği mahallenin de ismine ithafen ’Seymen’ adını verdi.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, kazada köpeğe çarpan aracın yaptığı frenle çok fazla parçalı kırığa neden olduğunu söyledi. Normalde başka bir yerde köpeğin bacağının kesilerek tedavi edilebileceğini, fakat bunun yerine ’ExternalFixtation’ olarak adlandırılan bacağı kesmeye değil, kurtarmaya yönelik zorlu bir tedavi metodu uyguladıklarını ifade eden Cücük, “Hayvanın ayağını kurtarabilir miyiz diye arkadaşlarla konsültasyon yaptık ve ‘ExternaFixtatiton’ metodunu uygulayalım dedik. Bu sistem ile ayak bölgesine bir iskele kurduk. Bizim amacımız tuzla buz olmuş gibi olan kemik parçalarının bu yöntemle kendiliğinden kaynamasını sağlamaktı. 26 Şubat’ta operasyona aldık. 26 Şubat’tan bugüne kadar, hemen hemen her gün, günde üç dört defa yanına giderek gerekli tedavileri yaptık. Bugün röntgenlerini tekrar kontrol ettik, herhangi bir sorun kalmadığını gördük ve açmaya karar verdik. Şu an gerçekten çok sağlıklı bir pozisyonda” dedi.
40 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpeğin sahiplendirilebileceğini belirten Cücük, “Biz 40 gün bu hayvanımıza özenle baktık. Amacımız zoru başarmak ve onu da yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Trafik kazasında bacağı kırılan köpek, tedaviyle yeniden yürümeye başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

Gaziantep’te aile hekimleri unutulmadı

Gaziantep’te aile hekimleri unutulmadı

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Panik, vatandaşları sokağa döktü

Mersin Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:55
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:26
Yatsı
20:46

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Akça Eczanesi
Merkez
Berat Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Lida Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Mersin’de din görevlilerinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Mersin’de jandarma sokağa çıkma yasağı bulunan 6 kişiye ceza yazdı

Mersin’de jandarma sokağa çıkma yasağı bulunan 6 kişiye ceza yazdı

Mersin’de hasta olan vatandaşların evine sağlık paketi ulaştırılıyor

Mersin’de hasta olan vatandaşların evine sağlık paketi ulaştırılıyor

Mersin’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Mersin’de yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Mezitli’de korona günlerinde enginar hasadı

Mezitli’de korona günlerinde enginar hasadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.