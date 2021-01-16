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Trafik kazasında ölen özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi

16.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Trafik kazasında ölen özel harekat polisinin cenazesi toprağa verildi

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden özel harekat polisi Numan Kalem'in cenazesi defnedildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 25 yaşındaki polis memuru Kalem için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Törene polisin annesi Şengül ve babası Şaban Kalem ile yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Bayram Gale, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin aileye taziyelerini ilettiği törenin ardından Kalem'in cenazesi, Çatalpınar ilçesine getirildi.

Numan Kalem'in cenazesi, Karahasan Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınması ve Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Nişanlı olan ve haziran ayında düğün yapmayı planladığı öğrenilen Kalem, kullandığı 52 AV 465 plakalı otomobilin Perşembe ilçesi Doğanköy Mahallesi'nde park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Ordu Valisi Tuncay Sonel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalem'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve emniyet teşkilatına sabır ve başsağlığı diledi.

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