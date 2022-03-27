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Trafik kazasında yaşamını yitiren polis için Gaziantep'te tören düzenlendi

27.03.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polisin aynı kazada hayatını kaybeden eşinin ikiz bebeklere 3 aylık hamile olduğu öğrenildi

GAZİANTEP (AA) - Osmaniye'deki trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Barış Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Dün Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Yılmaz için tören düzenlendi.

Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yılmaz'ın öz geçmişi okundu.

Törene Yılmaz'ın annesi Hülya, babası Ayhan, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve mesai arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından Yılmaz'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.

Polisin hastanede hayatını kaybeden eşi Şeyma Yılmaz'ın 3 aylık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.

Dün Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Barış Yılmaz (31) idaresindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda O.A. yönetimindeki 61 AD 455 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan eşi Şeyma Yılmaz ile sürücü O.A. ve aynı araçta bulunan kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Şeyma Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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trafik kazası polis Gaziantep

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