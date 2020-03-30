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Trafik kontrolleri artık ’Ateş ölçerli’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs (KOVID-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler her geçen gün artıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için açıkladığı tedbirler çerçevesinde; şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında ’Ateş ölçerli’ trafik kontrolü yapılıyor.Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşi ölçülürken, ateşi olan sürücü ve yolcuların seyahatine izin verilmiyor.Korona virüs tedbirleri hakkında da bilgilendirilen yolcular, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve misafir kabul etmemeleri konularında uyarılıyor.

Trafik kontrolleri artık ’Ateş ölçerli’

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip Korona virüs (KOVID-19) salgınını önlemek için alınan tedbirler her geçen gün artıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için açıkladığı tedbirler çerçevesinde; şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında ’Ateş ölçerli’ trafik kontrolü yapılıyor.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından şehrin giriş ve çıkış noktalarında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların ateşi ölçülürken, ateşi olan sürücü ve yolcuların seyahatine izin verilmiyor.
Korona virüs tedbirleri hakkında da bilgilendirilen yolcular, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve misafir kabul etmemeleri konularında uyarılıyor.

Trafik kontrolleri artık ’Ateş ölçerli’

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Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Nergis Eczanesi
Tavsanli
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