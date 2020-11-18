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Trafik kurallarını ihlal eden bin 224 sürücüye ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 18.11.2020 15:20 | Son Güncelleme

Antalya’da trafik ihlalleri drone, helikopter ve yer ekipleriyle tespit edildi, kural ihlali yapan bin 224 sürücüye para cezası uygulandı.Trafik güvenliğini ihlal eden makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek , emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ihlallerinin kontrol edildiği son bir hafta içindeki denetimlerde toplam 1224 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik kurallarını ihlal eden bin 224 sürücüye ceza

Antalya’da trafik ihlalleri drone, helikopter ve yer ekipleriyle tespit edildi, kural ihlali yapan bin 224 sürücüye para cezası uygulandı.
Trafik güvenliğini ihlal eden makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek , emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ihlallerinin kontrol edildiği son bir hafta içindeki denetimlerde toplam 1224 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 166 sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken alkol Denetiminde 2 bin 864 araç kontrol edilip 235 sürücüye ceza tatbik edildi. Radar ile hız denetimende ise 823 sürücüye para cezası verildi.

Trafik kurallarını ihlal eden bin 224 sürücüye ceza

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