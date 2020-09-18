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Trafik polisinden örnek davranış

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir trafik polisi, Cuma namazı çıkışında engelli bir vatandaşın ayakkabısını giymesine yardımcı oldu ve bağcıklarını bağladı.Tarihi Kayseri Kalesi içinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Cuma namazını kılan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Trafik polisinden örnek davranış

Kayseri’de bir trafik polisi, Cuma namazı çıkışında engelli bir vatandaşın ayakkabısını giymesine yardımcı oldu ve bağcıklarını bağladı.
Tarihi Kayseri Kalesi içinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Cuma namazını kılan engelli vatandaşa trafik polisinin yardım etmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Namazını kılan engelli vatandaş ayakkabısını giymekte zorlanınca yardımına polis memuru yetişti. Dizlerinin üstüne çöken polis memuru engelli vatandaşın ayakkabısını giymesine yardımcı oldu ve bağcıklarını bağladı.
Trafik polisinin yardımsever davranışı, olayı gören vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

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Kayseri Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:15
Öğle
12:37
İkindi
16:06
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İrfan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Osmangazi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alara Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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