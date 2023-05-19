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Trafikte dehşet saçtı: Caddede drift atılan anlar kamerada

19.05.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte drift atan sürücü önündeki araca vurmaktan korkmadı, cadde boyunca tehlikeli anlar yaşattı, o anlar kameraya yansıdı.

Trafikte dehşet saçtı: Caddede drift atılan anlar kamerada

Olay, gece saatlerinde Tokat merkezde gerçekleşti. Şehrin en işlek caddelerinden olan Çeçenistan Caddesi’nden Mevlana Caddesi’ne seyir halinde olan Mercedes marka 06 BZP 380 plakalı araç, trafiğe açık alanda drift atarak ilerledi.

Tehlikeli hareketlerini Mevlana Caddesi içerisinde yapan araç, korku dolu anlar yaşattı. Trafiği tehlikeye atan araç önünde seyir halinde olan araca çarpmaktan korkmayarak yaptığı harekete devam etti. Kaldırımları teğet geçerek yaptığı tehlikeli hareketlere devam eden araç saniye saniye görüntülendi. Aracın yaptığı tehlikeli hareketler orada seyir halinde olan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Birkaç drift denemesinin ardından başarısız olan araç olay yerinden hızla uzaklaştı.

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