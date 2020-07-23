Trafodaki yangın söndürüldü

Kilis’te, elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.

Ekrem Çetin mahallesi Harun Reşit caddesi ile Genç Osman caddesinde üzerinde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektriğin gittiği mahallede dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye yangını kısa sürede söndürürken, olay yerinde polis ekipleri geniş tedbir aldı. Trafodaki yangın söndürüldükten sonra EDAŞ ekipleri, elektrik trafosundaki arızayı yaptıktan sonra Ekrem Çetin Mahallesine elektrik verdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



