YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı

Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde elektrik trafosunu sökerek ve sürükleyerek araca götüren hırsızlık şüphelileri jandarmanın kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelileri ve araç tespit edilerek yakalandı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında, Altıeylül ilçesi Ovaköy mahallesinde stabilize yolda yerde sürükleme izleri olduğu görülmüş, trafonun yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi.

Trafoyu çalan hırsızlık şüphelilerini jandarma yakaladı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde elektrik trafosunu sökerek ve sürükleyerek araca götüren hırsızlık şüphelileri jandarmanın kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelileri ve araç tespit edilerek yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen “Önleyici Kolluk Faaliyetleri” esnasında, Altıeylül ilçesi Ovaköy mahallesinde stabilize yolda yerde sürükleme izleri olduğu görülmüş, trafonun yerinden sökülerek çalındığı tespit edildi. Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı Timleri ve Jandarmanın dedektifleri olan JASAT unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından bölgede bulunan güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayda kullanılan araç ve olaya karışan şüpheliler tespit edildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yakalanan şüpheli şahıslar H.D., S.D., A.D. ve M.C.Ö gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanılırken, olayda kullanılan 16 plakalı araçta ele geçirilen maddi değeri yaklaşık 10 bin TL olan trafo ise Baski yetkilisine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
13:06
İkindi
16:29
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Efe Eczanesi
Merkez
Özmelek Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Annem Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Manyas’a yeni tapu müdürü
Manyas’a yeni tapu müdürü
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Manyas ilçe jandarmaya atama
Manyas ilçe jandarmaya atama
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
Erdek çevre yolu turizme katkı sağlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.