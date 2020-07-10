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Traktör karpuz gibi ortadan ikiye bölündü

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde özel otomobil ile traktör çarpıştı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde özel otomobil ile traktör çarpıştı. Traktörün ortadan ikiye bölündüğü kazada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbrine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden Murateli köyü girişine geçmek için yola çıkan 10 KK 168 traktör ile İzmir’den Çanakkale istikametine gitmekte olan 07 AFR 717 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı.
Enerji kesintisi nedeniyle trafik uyarı ışıklarının yanmaması sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazada, Otomobil sürücüsü, yanında bulunan annesi, traktör sürücüsü ile traktörde bulunan bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Otomobilde buluna 3 küçük çocuk ile annesinin yara almadan kurtuldukları kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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