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Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.10.2018 07:55 | Son Güncelleme

Aykut Kocaman olmayınca, rota Ersun Yanal! İran'ın Traktör Sazi takımı, Aykut Kocaman'ın tekliflerini reddetmesinin ardından gözünü Ersun Yanal'a dikti. Ersun Yanal ile Traktör Sazi arasında maaş pazarlıkları sürüyor.

Traktör Sazi, Aykut Kocaman reddedince Ersun Yanal'a teklif götürdü!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda çalışmayan Aykut Kocaman'a İran'ın Traktör Sazi takımı teklif yaptı.

Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Kocaman'ın Traktör Sazi'den gelen teklifi nazikçe reddettiği, deneyimli teknik direktörün A Milli Takım için beklemede olduğu öğrenildi.

Rusya yenilgisi ardından Lucescu ile 17 Kasım'da oynanacak İsveç sonrası yollar ayrılacağı iddia edilince, kulislerdeki en güçlü isim Aykut Kocaman oldu. Kocaman'ın Traktör Sazi'nin teklifini reddetmesi Milli takım söylentilerini güçlendirdi.

Aykut Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Traktör Sazi yetkililerinin Ersun Yanal'a menajerler aracılığıyla yıllık 1.5 milyon Euro teklif ettiği, Yanal'ın ise yıllık 3 milyon Euro istediği belirtildi.

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