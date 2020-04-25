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Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ADANA HABERLERİ  | 25.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde, iddiaya göre, ailesinin haberi olmadan evden aldığı traktörün direksiyonuna geçen 12 yaşındaki çocuk, kaza yaparak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çandık Mahallesi’nde meydana geldi.

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde, iddiaya göre, ailesinin haberi olmadan evden aldığı traktörün direksiyonuna geçen 12 yaşındaki çocuk, kaza yaparak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çandık Mahallesi’nde meydana geldi. 12 yaşındaki Emre Aydın, iddiaya göre, babasının ve diğer aile bireylerinin haberi olmadan evde bindiği traktörle yola çıktı. Çandık Mahallesi içerisinde traktörün devrilmesi sonucu kaza yapan Emre Aydın hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olayı duyan çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturma başlattığı öğrenildi.

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