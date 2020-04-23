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Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası’ndan, Meclis’in 100. Yılı ve 23 Nisan kutlamaları için “Evde İstiklal Marşı”

EDİRNE HABERLERİ  | 23.04.2020 19:36 | Son Güncelleme

Bölgenin en büyük senfoni orkestrası Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100.

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası’ndan, Meclis’in 100. Yılı ve 23 Nisan kutlamaları için “Evde İstiklal Marşı”

Bölgenin en büyük senfoni orkestrası Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla, özel bir bilgisayar programı kullanarak, eşzamanlı bir şekilde, bulundukları ortamda İstiklal Marşı’nı icra etti.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile orkestra üyesi 40 akademisyen sanatçı, dijital ortamda, enstrümanları eşliğinde İstiklal Marşı’nı coşkuyla seslendirdi. Çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 23 Nisan saat 21.00’de, tüm Türkiye’yi hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okumaya davet ettiğini hatırlatarak, “Meclis Başkanımızın çağrısından hareketle, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun önerisiyle, 100 yıl için özel bir video hazırlayarak bu coşkuya ortak olmak istedik. Meclisimizin açılışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan videomuz, Üniversitemiz ve Konservatuvarımızın sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz etkinlikle, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Meclisimizin açılışını, bağımsızlığımızın bir başka sembolü olan İstiklal Marşı’nı, hocalarımızla birlikte seslendirerek kutlamış olduk. Bir araya gelip büyük etkinlikler gerçekleştiremesek de coşkumuz ve heyecanımız her zamankinden daha büyük. Trakya Üniversitesi ailesi olarak, Türk halkının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve Meclisimizin açılışının 100. yılını kutluyoruz dedi” dedi.

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