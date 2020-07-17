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Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz, TÜBİTAK’ın Covid-19 aşı çalışmaları ekibinde

EDİRNE HABERLERİ  | 17.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Dr.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz, TÜBİTAK’ın Covid-19 aşı çalışmaları ekibinde

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz, TÜBİTAK’ın Covid-19 aşı çalışmaları ekibinde görev alarak Türkiye’de Covid-19’a yönelik çalışan bilim insanlarını bir araya getiren TÜBİTAK Covid-19 Web Portalı’nda (https://covid19.tubitak.gov.tr/anasayfa) yer aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a yönelik yerli ve milli etkin ilaç ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ARGEFAR) koordinatörlüğünde yürütülen, hem biyobenzer ürün geliştirilmesi hem de Covid-19’a karşı inaktif aşı geliştirilmesi projeleri kapsamında, uzman bir ekiple birlikte çalışmalarını sürdüren Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz, özellikle Covid-19 hastalığına yönelik inaktif aşı geliştirilmesi projesine verdiği katkı ile TÜBİTAK Covid-19 Web Portalı’nda yer aldı.
TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve Covid-19 hakkında tüm bilgi, tavsiye ve gelişmelerin yer aldığı portalda, Türkiye’nin en yetkin bilim insanlarına, çalıştıkları alan ve yetkinliklerine göre yer veriliyor.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Habibe Yılmaz, TÜBİTAK’ın Covid-19 aşı çalışmaları ekibinde

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