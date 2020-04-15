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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden “Dünya Sanat Günü”ne özel sanal sergi

EDİRNE HABERLERİ  | 15.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (International Association of Art-UPSD) girişimi sonucunda, 2012 yılından bu yana kutlanan ve aynı zamanda ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan “15 Nisan Dünya Sanat Günü” vesilesiyle, özel bir sanal sergiye imza attı.Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden “Dünya Sanat Günü”ne özel sanal sergi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (International Association of Art-UPSD) girişimi sonucunda, 2012 yılından bu yana kutlanan ve aynı zamanda ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan “15 Nisan Dünya Sanat Günü” vesilesiyle, özel bir sanal sergiye imza attı.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün’ün öncülüğünde, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, Doç. Ayhan Çetin, Doç. Dr. Mustafa Haykır, Doç. Dr. Baybora Temel, Doç. Dr. Deniz Gökduman, Doç. Kerem İşcanoğlu, Doç. Dr. Devrim Baran, Doç. Ruken Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey, Dr. Öğr. Üyesi Elif Karaaslan, Dr. Öğr. Üyesi Ö. Gökhan Temizel, Dr. Öğr. Üyesi Ersan Sarıkahya, Dr. Öğr. Üyesi Ferit Yazıcı, Dr. Öğr. Üyesi İlter Alkan, Öğr. Gör. Ayşegül Kalkan, Öğr. Gör. Selma Özkan, Öğr. Gör. Halil Fırat Uysal, Öğr. Gör. Güray Uygun, Arş. Gör. Zerrin Pehlivan, Arş. Gör. Kübra Yıldız, Arş. Gör. Konur Koldaş’ın katılımıyla sanal ortamda bir araya getirilen eserler, evlerinde kalarak Covid-19 pandemisiyle mücadeleye destek veren sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin kurgusunu Dr. Öğr. Üyesi İlter Alkan hazırladı.
“15 Nisan Dünya Sanat Günü”nün 2020 yılında, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin çabaları sonucunda, ilk defa “Uluslararası Unesco Günleri”nden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün, “Birbirimize mesafe olarak uzak olduğumuz bu pandemi günlerini sabırla atlatmaya çalışırken, sanatın keyfi ve enerjisi bizleri uzaktan da olsa bir araya getiriyor. Sanat, tarih boyunca her zor durumda ayakta kalmaya ve insanlığa güç vermeye devam etti, bugün de aynı misyonla yoluna devam ediyor. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, bu misyondan aldığımız güçle, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin çağrısıyla, 2012’den bu yana uluslararası düzeyde kutlanan 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü biz de sanal bir sergiyle kutluyoruz. 15 Nisan’ın aynı zamanda, ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olması gibi bir anlamı da var. Bu vesileyle tüm sanatseverlere iyi seyirler ve sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

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