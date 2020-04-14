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Trakya Üniversitesi, lisansüstü sınavlarını elektronik ortama taşıyor

EDİRNE HABERLERİ  | 14.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aldığı uzaktan eğitim kararı doğrultusunda, çalışmalarını elektronik ortama taşımaya devam ediyor.Bu doğrultuda, Trakya Üniversitesi’ndeki lisansüstü yeterlik sınavları, tez önerisi ve tez inceleme komitesi toplantıları ve tez savunmaları, danışmanın tercih etmesi durumunda, online olarak gerçekleştirilebilecek.Eğitim-öğretimin kesintiye uğramadan devam etmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Trakya Üniversitesi, lisansüstü eğitim sınavlarını da dijital ortama taşıdı.

Trakya Üniversitesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için aldığı uzaktan eğitim kararı doğrultusunda, çalışmalarını elektronik ortama taşımaya devam ediyor.
Bu doğrultuda, Trakya Üniversitesi’ndeki lisansüstü yeterlik sınavları, tez önerisi ve tez inceleme komitesi toplantıları ve tez savunmaları, danışmanın tercih etmesi durumunda, online olarak gerçekleştirilebilecek.
Eğitim-öğretimin kesintiye uğramadan devam etmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Trakya Üniversitesi, lisansüstü eğitim sınavlarını da dijital ortama taşıdı. Doktora ve yüksek lisans sınavları lms.trakya.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilerek kayıt altına alınabilecek. Trakya Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde hayata geçirilecek olan çalışmaya yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısına Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Yurtcan, Trakya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Can Tezcan ve enstitü çalışanları katıldı. Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Can Tezcan tarafından verilen eğitimde, çalışanlara sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi.
Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın neticesinde eğitimlerimizi dijital ortama taşıma çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Son çalışmamızla, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde, E-Ders platformu üzerinden verdiğimiz derslere, lisansüstü programlarımızdaki sınavları da eklemiş bulunuyoruz. Bundan böyle, Yükseköğretim Kurulu’nun çizmiş olduğu yol haritasına uygun olarak, lisansüstü yeterlik sınavları, tez önerisi ve tez inceleme komitesi toplantıları ve tez savunmaları, danışmanın tercih etmesi durumunda, online olarak gerçekleştirilebilecek. Dünya değişirken Trakya Üniversitesi olarak biz de gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendimizi güncellemeye devam ediyoruz” dedi.

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