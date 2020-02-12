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Trakya Üniversitesi öğrencileri, çevreye duyarlı projeleriyle takdir topladı

EDİRNE HABERLERİ  | 12.02.2020 10:49 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi öncesinde Marmara Denizi ve çevresinde, çevre bilincini yaymak amacıyla temizlik çalışması yürüterek önemli bir sosyal sorumluk projesine imza attı.Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu’ndan dalgıçlar, Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili’nde yaptıkları su altı temizliği kapsamında denizden kilolarca çöp çıkardı.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu üyesi öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi öncesinde Marmara Denizi ve çevresinde, çevre bilincini yaymak amacıyla temizlik çalışması yürüterek önemli bir sosyal sorumluk projesine imza attı.
Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu’ndan dalgıçlar, Gölcük ilçesi Değirmendere Sahili’nde yaptıkları su altı temizliği kapsamında denizden kilolarca çöp çıkardı. Trakya Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği su altı temizliğinden çıkan atıkların çoğunluğunu cam, plastik ve benzeri atıklar oluşturdu.
“Geleceğe El At” sloganıyla ’Körfez Temizliği’ kapsamında gerçekleşen çalışma, Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanı ve Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Memi’nin öncülüğünde gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi ve Su Altı Topluluğu Başkanı Onur Çelik’in de katıldığı etkinlikte, Batuhan Nadir Bingöl, Batuhan Demirata, Berke Demirata, Aleyna Cabbar, Yusuf Ercan ve dalış eğitmeni Uğur Çelik’ten oluşan balık adamlar Değirmendere Sahili’nde temizlik yaptı.
Kocaeli’ye giden Trakya Üniversitesi öğrencileri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının da destek verdiği temizlik çalışmasıyla çoğunlukla teknelerden bırakılan çöplerle kirlenen denizi temizleyerek herkes için örnek bir davranış sergilemiş oldu. Marmara denizinin sığ sularında çöp toplayan öğrenciler, temiz denizler ve çevre için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Memi, çevre kirliliğinin günümüzde dünyanın en önemli sorunlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, “Toprak, hava ve su, dünyamıza hayat veren üç temel unsurdur. Yaptığımız etkinliklerin temel amacı, insanları çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek. Yaşadığımız çevrenin bugün bizim, yarın da gelecek nesillerin yaşam kaynağı olacağını biliyoruz. Gelecek kuşaklara daha iyi bir çevre bırakmak hepimizin görevi olmalı. Bu etkinlik ile yaşadığımız çevrenin geleceğe sağlıklı şartlarda aktarılmasını amaçladık. Denizlerimiz birer çöplük değildir. Doğanın geleceği bizlerin ellerinde. Bunları temiz tuttuğumuz sürece, dünyamız temiz ve sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.
Su Altı Topluluğu Başkanı Onur Çelik ise çevre duyarlılığı konusunda gerçekleştirdikleri etkinliğe ilişkin "Yaşadığımız çevreye sahip çıkmayı ve onu korumayı bir yaşam biçimi olarak benimsemeli, görevimiz bizden sonraki kuşaklara bunu aktarabilmek olmalı" dedi.

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