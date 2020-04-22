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Trakya Üniversitesi öğretim elemanlarının çevre bilinci odaklı çalışmaları İtalya’da sergilenecek

EDİRNE HABERLERİ  | 22.04.2020 11:20 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi, çevre dostu üniversite olarak birçok çalışmaya imza atmaya ve her fırsatta çevre bilincini ön plana çıkarmaya devam ediyor.Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları yaptıkları eserlerle çevre bilincine sanatsal bir yaklaşım getirdi.

Trakya Üniversitesi, çevre dostu üniversite olarak birçok çalışmaya imza atmaya ve her fırsatta çevre bilincini ön plana çıkarmaya devam ediyor.
Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları yaptıkları eserlerle çevre bilincine sanatsal bir yaklaşım getirdi. Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Öğr. Gör. Berrin Bayraktaroğlu, Öğr. Gör. Ceren Baykan, Öğr. Gör. H. Candan Yaraş ve Öğr. Gör. Ş. Gürkan Uzunköprü, İtalya Senago’da çevre bilincine dikkat çekmek için düzenlenen “Pinokyo 2030 Uluslararası Posta Sanatı Projesi” kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, birbirinden değerli eserleriyle katkı sağladı.
Çevre bilincinin artırılmasının amaçlandığı ve gezegenimizi etkileyen çevresel problemlerle ilişkili olarak Pinokyo karakterinin sanatçılarca yeniden yorumlandığı “Pinokyo Dünyayı Kurtarıyor” başlıklı projede, sanatçıların orijinal eserleri, Covid-19 salgını nedeniyle https://pinocchio2030.jimdofree.com/opere/ adresinden dijital platformda sanatseverlerle buluştu.
Projenin, küresel salgın sonrasında Milano’da gezici sergi olarak sanatseverlere ulaşması planlanıyor.

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