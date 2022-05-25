Trakya Üniversitesi "RoboTrak" yarışmasında birbirinden farklı projeler ilgi gördü

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen RoboTrak yarışmasında birbirinden ilginç projeler birinci olmak için yarıştı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte "Mini Sumo", "Çizgi İzleyen", "Otonom Tarım Aracı", "İHA Yarışı", "Model Hava Aracı Tasarımı" ve "Teknoloji Tasarım Projeleri" sunuldu.

Yarışmada Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Buğra Mındık'ın F-35 uçağının manevra kabiliyetini artıran sistemden etkilenerek ürettiği "Vtoll Nozzle" adlı proje ilgi gördü.

Projesini insansız hava araçlarına katkı sağlamak amacıyla yaptığını anlatan Mındık, "Projemde uçaktan alınan verileri ve çıkan gücü tam tersi yöne hareket ettirerek dengeyi sağlıyoruz. F-35'ten esinlenerek tasarlanmış bir sistem. Üretimini de torna ustası olan babamla yaptık." dedi.

Yarışmada, insansız hava ve su altı araçları, ekolojik ev, füze sistemleri projelerinin yer aldığı birçok sunum ilgi gördü.

Jüri değerlendirmesi sonucu "Mini Sumo" kategorisinde "Gladyatör", "İnsansız Hava Araçları" kategorisinde "ANKA", "Otonom Tarım Araçları" kategorisinde "Akıllı tarım otomasyonu", "Çizgi İzleyen" kategorisinde "BDL2", "Teknoloji Tasarım" kategorisinde "Poseidon", "Model Havacılık Teknolojileri" kategorisinde "Gökdoğan" adlı projeler birinci seçildi. Başarılı proje sahiplerine para ödülü verildi.

- "Türkiye geleceği yakaladı"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, aynı yerde yarışma kapsamında düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, geleceğin bilim adamlarını yetiştirdiklerini söyledi.

Teknolojinin hızla geliştiğini belirten Tabakoğlu, "Teknolojide geleceği yakalamak gerekiyor. İnsansız hava ve deniz araçları ile ilgili Türkiye geleceği yakaladı. Bu sayede diğer ülkelerden ayrılıyor ve bölgede güç haline gelmeye başladı." dedi.

ASELSAN Güdüm ve İnsansız Sistemler Mühendisliği Direktörü Burak Yenigün de ASELSAN hakkında bilgi verdi.

Konferansta, Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da konuşma yaptı.

