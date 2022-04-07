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Trakya Üniversitesinde 2023'te 10 bin yabancı öğrenci hedefi

07.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Türkyılmaz: - "Uluslararası öğrenci sayısı 6 bine yaklaşan üniversitemiz, tanıtım faaliyetlerini uluslararası arenada sürdürmeye devam ediyor"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, üniversitenin 2023'te 10 bin yabancı öğrenciye eğitim vermeyi hedeflediğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ heyeti Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katıldı.

Fuarda Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Türkyılmaz ile Özel Kalem Müdürü Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada üniversitenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, Maarif Ajansınca Strazburg'da düzenlenen fuarın üniversitelere yeni bir açılım sağladığını belirtti.

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan 5 milyon soydaşın olduğunu aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Uluslararası öğrenci sayısı 6 bine yaklaşan üniversitemiz, tanıtım faaliyetlerini uluslararası arenada sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfına bağlı Maarif Ajansı tarafından Fransa'nın Strazburg şehrinde bu yıl ilki düzenlenen ve katılımcı üniversitelerin Ticaret Bakanlığı tarafından finansal olarak desteklendiği Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na üniversitemiz de katıldı."

Üniversitenin standını ziyaret eden aday öğrencilere ve ailelerine hem Edirne hem de Trakya Üniversitesi ile ilgili bilgiler aktardıklarını bildiren Türkyılmaz, 2023 yılında 10 bin uluslararası öğrenci hedefi doğrultusunda farklı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.

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