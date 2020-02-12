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Trakya Üniversitesinden yeni bir kan bağışı seferberliği

EDİRNE HABERLERİ  | 12.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi, gençlerde bir farkındalık oluşturarak düzenli ve sürekli bağışçılar kazanmayı hedefleyen Türk Kızılayı’nın çağrısı kapsamında kan bağışı kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.

Trakya Üniversitesinden yeni bir kan bağışı seferberliği

Trakya Üniversitesi, gençlerde bir farkındalık oluşturarak düzenli ve sürekli bağışçılar kazanmayı hedefleyen Türk Kızılayı’nın çağrısı kapsamında kan bağışı kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. 2019 yılında düzenli olarak tekrarlanan kan bağışı kampanyaları 2020 yılında da aynı kararlılıkla devam ediyor. Bu doğrultuda 2020 yılının ilk kan bağışı kampanyası 19-20 Şubat tarihleri arasında Trakya Üniversitesinde gerçekleştirilecek.
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde ve Türk Kızılayı Edirne Şubesi’nin destekleriyle 19 Şubat 2020 Salı günü Balkan Yerleşkesi Menza Binası önünde, 20 Şubat 2020 Çarşamba günü ise Ayşekadın Yerleşkesi’nde kurulacak çadırlarda öğrenciler, akademisyenler ve çalışanların yanı sıra tüm vatandaşlar Kızılay Kan Bağışı Merkezi’ne kan bağışında bulunabilecek.
Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, kan vermenin insan sağlığı açısından önemine dikkat çekerek, “Kan bağışında bulunmak hem bağışta bulunan için hem de kan ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın sağlığı için çok önemli ve faydalı. Bu kapsamda Türk Kızılayı Edirne Şubesi ile geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz faaliyet ve projeler 2020 yılında da hız kesmeden sürecek. Trakya Üniversitesi olarak, Türk Kızılayı’nın en önemli destekçileri arasında yer almaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, tüm Trakya Üniversitesi ailesini ve vatandaşlarımızı, 19-20 Şubat tarihlerinde kan vermeye davet ediyoruz” dedi.

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