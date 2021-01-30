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Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

30.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklar boş kalırken izin kağıtları olanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı gözlendi.

Kırklareli'nde kısıtlama ve sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Kent sakinlerinin zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, 1 Şubat Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

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