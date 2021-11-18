YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Trakya'da ikinci doz aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

Trakya'da ikinci doz aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

18.11.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da ikinci doz aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ikinci doz aşılamada Türkiye ortalamasının üzerinde bulunan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 90,12, ikinci doz ortalaması yüzde 80,30 olarak kayda geçti.

Buna göre, ikinci doz açısından aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 83,2 ile Kırklareli beşinci oldu. Edirne yüzde 81,4 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkmayı başardı.

Tekirdağ ise 80,6 ile Türkiye ortalamasındaki yerini koruyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 66 yaşındaki Recep Karaman, AA muhabirine, üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Karaman, "Sağlımızı korumak için aşımızı yaptırdık. Sağlık çalışanlarına Allah güç kuvvet versin. Sağlık çalışanları bizim baş tacımız. Ne sıkıntımız olsa gelip onlara derdimizi anlatıyoruz. Kendi sağlığımız ve onların sağlığını korumak için lütfen herkes aşısını yaptırsın." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da aşılama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Kırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandıKırklareli'nde 2 bin 560 litre kaçak içki yakalandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 18 Kasım Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:57
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Perşembe

Emek Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Barıs Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Büyük Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Basak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan gencin cesedi metruk evin çatısında bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

"Piramit satış sistemi" yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.