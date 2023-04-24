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Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

24.04.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da öğrenciler, ikinci ara tatilin sona ermesinin ardından dersbaşı yaptı.

Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı

Edirne'de 59 bin 402 öğrenci tatilin ardından okuluna gelmenin heyecanını yaşadı.

Öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.

75 Yıl İlkokulu öğrencilerinden Yusuf Aydoğan, AA muhabirine ara tatilin verimli geçtiğini söyledi.

Tatilde oyun oynamanın yanı sıra ders de çalıştığını ifade eden Aydoğan, okula yeniden dönmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'ndeki okullarda da 51 bin 861 öğrenci dersbaşı yaptı.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler ardından sınıflarına girdi.

4'üncü sınıf öğrencisi Hakan Taha Aydın da bugün mutlu olduğunu dile getirdi.

Arkadaşlarını ve okulunu özlediğini anlatan Aydın, tatilini gezerek geçirdiğini söyledi.

Tekirdağ’da da 213 bin 57 öğrenci için ara tatil sonrası yeniden ders zili çaldı.

Öğrenciler sabah saatlerinde velileri ile okullara geldi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

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