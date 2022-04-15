Trakya'da Turizm Haftası kutlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de 46. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ'da gerçekleştirilen törende, tarihi Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, turizmin Türkiye'nin geleceği olduğunu söyledi.

İlde eko turizm, agro turizm, doğa, deniz, tarih, kamp ve karavan turizminin yapılabildiğini anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha da önemlisi İstanbul gibi bir şehrin hemen yakınındayız. Bunun avantajını kullanacağız ve bu sene 3 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz. Otellerimizin bir yıllık geceleme rakamları 1 milyon. Bu sene birçok festival yapılacak ilimize 1 milyon turist de buradan gelecek. Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi Saray ilçemizde Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda yeni yapılan düzenlemeyle bungalov, kamp, karavan gibi güzellikleriyle orası da 1 milyon ziyaretçi ağırlayacaktır."

Törende, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Kültür Sanat Akademisi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi partilerin temsilcileri ve kent sakinleri katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin kültürel zenginliği ve eşsiz eko sistemi ile turizm alanında büyük potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Trakya'nın Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Şen, Kırklareli'nin son yıllarda turizmde çekim merkezi haline geldiğini kaydetti.

- Edirne

Edirne'de düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Soytürk, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023'te 75 milyon turist ağırlamayı, turizm faaliyetlerinden 65 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini anımsattı.

Bu yıl 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefiyle yola çıkıldığını ifade eden Soytürk, "Bu çerçevede şehrimiz büyüyen Türkiye'nin turizm pastasından aldığı payı artırmak ve gelecek ziyaretçilere sürdürülebilir farklı bir destinasyon sunmak için paydaşlarımızla birlikte Edirne Turizm Mastır Planı'nı hazırladık." dedi.

Kentin Osmanlı tarafından inşa ve imar edildiğini vurgulayan Soytürk, şunları kaydetti:

"Edirne bir payitahttır. Bu payitaht öylesine güzeldir ki birçok kasideye konu olmuştur. Edirne, dolmenleri, tümülüsleri, arkeolojik eserleri, kaleleri, müzeleri ve festivalleriyle konuklarını çok eski zamanlara taşırken, sarayı, camileri, köprüleri, hanları, hamamları ve sayılamayacak birçok eseriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun eşsiz güzelliklerini günümüze taşır. Tabyalar, anıtlar ve şehitlikleriyle yakın tarihimizi, üniversitesi, spor kompleksi ve tiyatrosuyla da geleceğimizi aydınlatır."

Kurum müdürleri, sektör temsilcileri ve vatandaşların katıldığı törende, halk oyunu gösterisi sunuldu.

