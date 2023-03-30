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Trakya'da zincir marketlerde "ramazan denetimi" yapıldı

30.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler, içinde gıda malzemelerinin olduğu ramazan kolilerini kontrol etti.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde zincir marketlerde ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Edirne'de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü yetkilileri, kentteki zincir marketlerde yaptıkları denetimde temel gıda ürünlerinin tarihini kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler, içinde çeşitli gıda malzemelerinin de olduğu ramazan kolilerini inceledi.

Soğuk zincir ürünlerinin gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu denetleyen ekipler, vatandaşlara marketlerde ürünlerle ilgili sorunla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri gerektiğini anlattı.

Gıda kontrol ekipleri, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin süreceği kaydedildi.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de fırın, market, pastane ve kasaplarda denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Aksoy, AA muhabirine, ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin sıklaştırıldığını söyledi.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmaları için denetimlere ağırlık verildiğini anlatan Aksoy, "Tarladan sofraya güvenilir gıdanın temini için gıda zincirinin her aşamasında, tarlada, bahçede, seralarda, üretim alanlarında olduğu kadar gıdanın işlendiği, en son tüketime sunulduğu işletmelerimizde yıl boyunca yapılan denetimlerimize ramazan ayında da devam ediyoruz." dedi.

Tekirdağ'daki zincir marketlerde de ekipler ramazan denetimi yaptı.

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