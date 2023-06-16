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Trakya'daki okullarda öğrenciler karnelerini aldı

16.06.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da öğrenciler, okullardaki karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Trakya'daki okullarda öğrenciler karnelerini aldı

Edirne il genelinde 294 okulda 56 bin 808 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'ndaki törene katılan Vali Vekili Sıdkı Zehin, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile birlikte öğrencilere karnelerini verdi.

Zehin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 2022-2023 eğitim öğretim döneminin güzel bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Karne alan öğrencileri tebrik eden Zehin, "Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize güzel bir tatil diliyorum. İnşallah eylülde öğrenci ve öğretmenlerimizi fiziki şartları daha iyi hale getirilmiş okullarımızda görmek istiyoruz." dedi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Derslikleri gezen Vali Birol Ekici ile İl Milli Eğitim Müdür Veli Ali Ergin, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Ekici, il genelinde 54 bin 441 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ifade etti.

Öğrencilerin yaz tatillerini iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Ekici, tüm öğrencilere "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

Vali Ekici, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ il genelinde 213 bin 57 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Veliköy İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini Vali Aziz Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'dan aldı.

Yıldırım, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karne dağıtımının ardından çeşitli hediyeler de verdi.

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Trakya öğrenciler okullar

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