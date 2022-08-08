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Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 112. kez kurulacak

08.08.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı" 112. kez kurulacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar Panayırı" ve "Pomak Bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı", 8-11 Eylül'de misafirlerini ağırlayacak.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine, 112. kez kurulacak panayırın, Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olduğu söyledi.

Yöre halkının panayırı heyecanla beklediğini ifade eden Açıkel, etkinliğin Trakya'ya renk kattığını belirtti.

- Yöre halkı römorklarda konaklayacak

Ergene Nehri kenarında içinde büyük bir lunapark, satışların yapıldığı tezgahlar, açık hava lokantalarının bulunduğu panayırın tamamını yaşamak isteyen yöre halkı, konaklamalarını römorklarda yapıyor.

Yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını panayır alanında satışa sunarken, gece saatlerinde ise römork çevrelerinde doyasıya eğleniyor.

Renkli görüntülere sahne olan panayırda Roman vatandaşlar, kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyor.

Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

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