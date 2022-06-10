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Trakya'ya gidecek kurbanlıklara şap önlemi

10.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şap hastalığından arındırılmış Trakya'ya Tokat'tan gönderilecek kurbanlıklardan kan örneği alındı

Tokat'ın Pazar ilçesinde, Trakya'ya gidecek büyükbaş kurbanlıklardan kan örneği alındı.

İlçedeki 15 çiftçinin ahırlarındaki 1300 büyükbaş hayvandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alınan kan örnekleri Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, AA muhabirine, Trakya'nın şap hastalığından arındırılmış bölge olduğunu söyledi.

Trakya'ya kurbanlık sevk için Tarım ve Orman Bakanlığının bazı şartlar getirdiğini belirten Kapar, "Sevkten 3 ay önce işletmeleri karantina altına alıyoruz. Hayvan giriş çıkışı yasaklanıyor. Üç ay içinde işletmenin bulunduğu yerin 10 kilometre alanı içinde şap hastalığının çıkamaması gerekiyor. Kan tahlilleri yapılacak. Eğer hayvan uygunsa Trakya'ya sevki yapılıyor." dedi.

Kurban alırken dikkat edilmesi gereken noktaların olduğuna dikkati çeken Kapar, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kulak küpelerine dikkat etmemiz lazım. Bakanlığımızın TÜRKVET uygulaması var. Onu cep telefonu ve bilgisayara indirerek kurbanlıkların kulak küpelerini kontrol edebiliriz. Orada yaşı, cinsiyeti ve tüm bilgileri yer alıyor. Diğer illere giden hayvanlar için bir yılda iki kez şap aşısı olması gerekiyor. Çiçek hastalığına karşı aşılanması gerekiyor hayvanların." diye konuştu.

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