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Tramvay için imzalar atıldı

AMASYA HABERLERİ  | 11.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın önemli projeleri arasında yer alan nostaljik tramvay projesi için OKA ile belediye arasından sözleşme imzalandı.Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile birlikte, nostaljik tramvayın etüt ve fizibilite çalışmaları için sözleşme imzaladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın önemli projeleri arasında yer alan nostaljik tramvay projesi için OKA ile belediye arasından sözleşme imzalandı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile birlikte, nostaljik tramvayın etüt ve fizibilite çalışmaları için sözleşme imzaladı. Belediye ile OKA arasında imzalanan sözleşme ile Amasya’ya kazandırılacak ve Başkan Sarı’nın hayali olan nostaljik tramvayın çalışmalarına başlanılmış oldu.
Başkan Sarı, “Etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılacağı ve finansman desteği OKA tarafından karşılanacak olan nostaljik tramvayımızın ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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