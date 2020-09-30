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Transferde son hamleler

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Futbolda 2020-2021 sezonu ilk transfer dönemi 5 Ekimde sona erecek.

Transferde son hamleler

Futbolda 2020-2021 sezonu ilk transfer dönemi 5 Ekimde sona erecek. Diyarbakır takımları, eksik bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta sezona iyi başlamayarak geride kalan 2 haftada puan alamayan Amedspor, son olarak gurbetçi hücum oyuncusu Mesut Can’ı renklerine dahil etti. Amedspor’un 2-3 takviye daha yapmak için arayışlara devam ettiği kaydedildi. Misli.com 3. Lig 1.Grup ekibi Diyarbekirspor ise 2-3 mevkiye takviye yapmak için çalışmalar yapıyor. 5 Ekime kadar transferde somut gelişmeler olması bekleniyor.
Bu arada Amedspor, 3. hafta mücadelesinde 4 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Yeni Diyarbakır Stadyumunda Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Transferde son hamleler

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