Transparan giyen Victoria Bonya derin göğüs dekoltesiyle büyüledi

Bir dönem Burak Özçivit'e olan hayranlığı ile Türkiye'de adını duyuran Rus model Victoria Bonya sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü model kostümleriyle dikkat çekti.

Rus model son olarak Cannes'a mavi renkli ve işlemeli transpran elbisesiyle damga vurdu. Ünlü model derin göğüs dekoltesi ve yırtmaca sahip elbisesiyle çok beğenildi.

İddialı tarzıyla çok konuşulan ünlü modele takipçileri; 'Baştan aşağıya harikasın', 'Çok güzel', 'Muhteşem görünüyorsun', 'Büyülü kadın', 'Çok çok güzel' gibi yorumlar yaptılar.

1979 doğumlu Rus model Victoria Bonya Rusya Krasnokamensk’te dünyaya gelmiştir. Türkiye’de sıkça gündeme gelen Victoria Bonya sıkı bir Burak Özçivit hayranı olarak gündeme gelmişti.

Rus model bir dönem ünlü oyuncunun fotoğraflarını beğenip yorumlar yapıyordu.



