YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Trend Gayrimenkulspor’da yeni yönetim belli oldu

Trend Gayrimenkulspor’da yeni yönetim belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Trend Gayrimenkulspor’da yeni başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Trend Gayrimenkulspor’da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi.

Trend Gayrimenkulspor’da yeni yönetim belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Trend Gayrimenkulspor’da yeni başkan ve yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Trend Gayrimenkulspor’da Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Yeni başkan Emre Arıkan oldu. Trend Gayrimenkulspor Kulübünün yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri şunlar oldu.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Emre Arıkan (Başkan), Oğulcan Karahan, Sinan Koçyiğit, Emre Aksoy, Emrah Arıkan, Mustafa Ulusoy, Önder Aslantaş (Asil), Mahmut Koçyiğit, Erol Yücel, Mustafa Deveci, Mustafa Okumuş, Halis Barbaros, Arif Bayram Pekel, Süleyman Çevik (Yedek)
Denetim Kurulu Üyeleri: Yunus Eren, Engin Yakut, Ömer Karaca (Asil) Onur Recep Çopur, Yavuz Özbey, Ercan Özbey (Yedek)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan binaGören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:23
Öğle
12:57
İkindi
15:54
Akşam
18:21
Yatsı
19:38

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kardelen Çapa Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.