Trendyol sonbaharı Mega Eylül kampanyası ile karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Trendyol’un Mega Eylül kampanyası başladı.
Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, 4-9 Eylül tarihleri boyunca sürecek kampanyada Trendyol, müşterilerine binlerce marka ve yüz binlerce üründe indirim fırsatları sunuyor.
Yeni sezonu mega indirimlerle karşılayan Trendyol, milyonlarca müşterisini bu alışveriş deneyimine davet ediyor.
Uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül kampanyasında, giyimde, ayakkabıda, aksesuarda, kozmetikte, elektronikte ve ev eşyasında indirimler Trendyol müşterilerini bekliyor.
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