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Trenin sürüklediği otomobilin içerisinden burnu bile kanamadan çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 22:11 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde tren kazası meydana geldi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde tren kazası meydana geldi. Kazada trenin sürüklediği otomobilin sürücüsü aracın içerisinden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Ortaklar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile yük treni çarptı. Tren otomobili önüne katarak yaklaşık 10 metre sürükledi. Trenin yavaş seyretmesi büyük bir facianın önüne geçerken, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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