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Tropikal meyve olan ’Ejder’in Bilecik’te ilk hasadı yapıldı

14.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan ve ’pitaya’ ismiyle de bilinen ejder meyvesinin ilk hasadı yapıldı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde ilk kez tropikal ejder meyvesi üreticiliği yapmaya başlayan Mehmet Kılıç bu seneki ilk hasattı yaptı. Bölgede sadece Osmaneli ve Bayırköy’de üretilen ejder meyvelerinin hasadı yapılırken, üreticiler bu yılki verimden memnun.
İlk hasatta üreticiyi yalnız bırakmayan Tarım ve Orman İl Müdürümüz Necmettin Yoldaş, "Mehmet Kılıç’ın yetiştiriciliğini yaptığı ejder meyvesi serasına ziyarette bulunarak ejder meyvesi hasadına katıldı. Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan ve ’pitaya’ ismiyle de bilinir ejder meyvesini Mehmet Kılıç’ın beldemizde alternatif tarıma öncülük yaptığınız için teşekkür ediyoruz, her zaman üreticinin ve çiftçinin yanındayız” dedi.

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