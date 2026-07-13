SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Trossard'ın menajeri ortalığı karıştırdı! Hiç beklenmedik açıklama: Taraftar çıldırdı

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Leandro Trossard için bekleyiş sürüyor. Siyah-beyazlıların tüm şartları zorladığını doğrulayan oyuncunun menajeri, Belçikalı yıldızın henüz kararını vermediğini açıkladı. Arsenal'de kalma ihtimali de masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

Trossard'ın menajeri ortalığı karıştırdı! Hiç beklenmedik açıklama: Taraftar çıldırdı
Cevdet Berker İşleyen
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızla anlaşma sağladığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, deneyimli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun menajerinden gelen son açıklama sürecin henüz tamamlanmadığını ortaya koydu.

MENAJERİ AÇIKLADI

Trossard ın menajeri ortalığı karıştırdı! Hiç beklenmedik açıklama: Taraftar çıldırdı 1

Sky Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in özel haberine göre Trossard'ın menajeri Dirk Habel, transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"HENÜZ KARAR VERİLMEDİ"

Trossard ın menajeri ortalığı karıştırdı! Hiç beklenmedik açıklama: Taraftar çıldırdı 2

“Beşiktaş’ın Leandro Trossard’ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz bir karar verilmedi. Leandro’nun önünde tüm teklifler var ve yakında kararını verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal’de kalmak da dahil olmak üzere birçok seçeneği mevcut.”

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki... Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Gelir gelmez öyle bir şey yaptı ki...
Ülkesine döndü! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladıÜlkesine döndü! Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika arsenal beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Her şeyi başlatan şikayet!

Her şeyi başlatan şikayet!

Telefona gelen mesajla harekete geçti: Faturası 1 milyon TL oldu

Telefona gelen mesajla harekete geçti: Faturası 1 milyon TL oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.