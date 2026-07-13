Trossard'ın menajeri ortalığı karıştırdı! Hiç beklenmedik açıklama: Taraftar çıldırdı

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların Belçikalı yıldızla anlaşma sağladığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, deneyimli futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun menajerinden gelen son açıklama sürecin henüz tamamlanmadığını ortaya koydu.

MENAJERİ AÇIKLADI

Sky Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in özel haberine göre Trossard'ın menajeri Dirk Habel, transfer sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"HENÜZ KARAR VERİLMEDİ"

“Beşiktaş’ın Leandro Trossard’ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz bir karar verilmedi. Leandro’nun önünde tüm teklifler var ve yakında kararını verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal’de kalmak da dahil olmak üzere birçok seçeneği mevcut.”