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Trouw Nutrition Türkiye'de üst düzey atama

17.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkut Gökmen, Trouw Nutrition Türkiye'nin yeni Kanatlı, Balık ve Pet Kanalları Ticari Satış Direktörü oldu

İSTANBUL (AA) - Trouw Nutrition Türkiye'nin Kanatlı, Balık ve Pet Kanalları Ticari Satış Direktörlüğü görevine kanatlı hayvancılık sektöründe hem sağlık ve besleme hem de üretim ve satış alanlarında 20 yılı aşkın süredir deneyimi bulunan Erkut Gökmen getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası ağı, güçlü AR-GE yapısı ve kaliteli ürün gruplarının yanı sıra çözüm odaklı hizmet ve servisleriyle de öne çıkan hayvan besleme sektörünün oyuncusu Trouw Nutrition'ın Türkiye operasyonunda önemli bir atama gerçekleşti.

20 yılı aşkın süredir hayvancılık sektörünün farklı alanlarında deneyimi bulunan Gökmen, Trouw Nutrition Türkiye'nin yeni Kanatlı, Balık ve Pet Kanalları Ticari Satış Direktörü oldu.

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