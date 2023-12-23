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TRT 1 o dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

23.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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TRT 1'de geçtiğimiz haziran ayında başlayan diziye dair şaşırtan bir karar alındı. Oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak gibi isimlerin yer aldığı Altın Kafes dizisi her hafta perşembe akşamı yayınlanıyordu. Dizinin final yapacağı öğrenildi.

Ekranların sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın fişi çekildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in haziran ayında yayın hayatına başlayan dizisi Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapma kararı aldı. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

TRT 1 O DİZİNİN FİŞİNİ ÇEKTİ

TRT1’in geçen yazdan kalan tek yazlık dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın ekrana veda edeceği tarih netleşti.

kendi düşen ağlamaz neden yok

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 25. bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Ayşegül Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1’in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. NGM Medya imzalı dizinin biteceği tarih belli oldu.

kendi düşen ağlamaz bu akşam var mı

Son gelen habere göre Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.

kendi düşen ağlamaz 2

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 28 Aralık 2023 Perşembe akşamı 26. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi, 4 Ocak 2023 Perşembe akşamı 27. bölümü iel ekranlara veda edecek.


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