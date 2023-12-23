TRT 1 o dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Ekranların sevilen dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın fişi çekildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT 1'in haziran ayında yayın hayatına başlayan dizisi Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapma kararı aldı. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

TRT 1 O DİZİNİN FİŞİNİ ÇEKTİ

TRT1’in geçen yazdan kalan tek yazlık dizisi Kendi Düşen Ağlamaz'ın ekrana veda edeceği tarih netleşti.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 25. bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Ayşegül Çiçekoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1’in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. NGM Medya imzalı dizinin biteceği tarih belli oldu.

Son gelen habere göre Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 28 Aralık 2023 Perşembe akşamı 26. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi, 4 Ocak 2023 Perşembe akşamı 27. bölümü iel ekranlara veda edecek.







