Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Balkan'ın, insanlığın vicdanıyla bütünleşen söylemleri kamuoyuyla paylaşarak, birbirinden farklı kimlik ve kültürlerin, ortak ahlaki ve vicdani değerlerde buluşmasına vesile olacağını söyledi.

Sobacı, Grand Ankara Oteli'nde TRT Balkan Dijital Haber Platformu Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak uluslararası yayın ağlarını genişletme çalışmalarını büyük gayretle sürdürdüklerini vurguladı.

Uluslararası medya ve yayıncılık alanında, tez ve antitezin yıllarca aynı kaynaktan beslendiğine işaret eden Sobacı, dünyanın çok seslilik, farklı bakış açıları ve özgün hikayelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sobacı, TRT ailesi olarak, dünyadaki tek merkezli, tek kutuplu yayıncılık ve medya sistemine karşı çıktıklarını ifade ederek, "Yayınlarımızda perspektif, derinlik ve bağlam denklemini gerçek haberciliğin zeminine oturtuyoruz. Bu, doğal olarak görmezden gelinenlerin yanında olmayı, kimsenin gidemeyeceği yerlere gitmeyi, özgünlüğü, orijinalliği ve kapsayıcı bir yayın anlayışını beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dezavantajlı coğrafya, toplum ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz"

Türkiye'nin özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sergilediği güçlü diplomasiyle tüm dünyada mazlumların sesi ve sığınağı olarak kabul edildiğini söyleyen Sobacı, "Bizler de yayıncılık anlayışımızda insanı merkeze alarak, özellikle dezavantajlı coğrafyaların, toplumların ve bireylerin sesi olmak için gayret gösteriyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden mümkün olduğunca fazla hikayeyi çok boyutlu şekilde izleyicilerimizle buluşturuyoruz." dedi.

Sobacı, kitle iletişimin yöntemi, çehresi, içeriği ve kapsamının teknolojik gelişmelerle eş güdüm içerisinde sürekli değiştiğine işaret ederek, "Özellikle uluslararası medyada kendinize alan açabilmek, yeni teknolojik gelişmelerin ve dijital alışkanlıkların yakından takibini gerektiriyor. Dijital medyanın geleneksel haber alışkanlıklarının yerini aldığı, izleyicilerin bütün haber kaynaklarına tek bir telefondan ulaşabildiği bir dünyada, farklı dijital platformlarda var olmak bütün medya kuruluşları için bir zorunluluk arz ediyor." diye konuştu.

TRT'nin yayınlarının, televizyon ve radyo kanalları ile dijital haber platformları üzerinden dünyanın 7 kıtasına 41 yabancı dil ve lehçede ulaştığını söyleyen Sobacı, "Artık bölgede ve dünyada çok ciddi izleyici kitlesi ve tanınırlığı olan TRT World ve TRT Arabi'nin yanı sıra dijital haber platformlarımız TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Fransızca ve bugün itibarıyla yayın hayatına başlayan TRT Balkan, milyonlarca kişiye kendi ana dillerinde adil, tarafsız ve farklı bakış açılarını ulaştırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "TRT Balkan dezenformasyonla mücadele edecek"

Sobacı, dünyanın pek çok bölgesinde farklı dillerde gerçekleştirdikleri platformlara, TRT Balkan'ı da eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Balkanlar'da, medya rekabeti oldukça çetrefilli bir yapıda. Üstelik kara propaganda faaliyetlerinin belirgin şekilde hissedildiği, kanlı terör örgütü FETÖ gibi yapıların etki alanı oluşturmaya çalıştığı bir zemin söz konusu. Belli başlı medya kuruluşlarının yanlı haber ve içerik ürettiği, bölge halkını dezenformasyonla etki altında tutmaya çalıştığı bölgede, çok dilli bir dijital haber platformunu kurarak bu düzene itiraz ediyoruz.

Hitap ettiğimiz bütün coğrafyalarda olduğu gibi TRT Balkan, Balkanlar'da da dezenformasyonla mücadele edecek, Türkiye'nin stratejik önceliklerini merkezine alan habercilik anlayışıyla bölge halkına doğru bilgilerin ulaştırılması için gayret gösterecek. Katılımcı, tarafsız ve çok sesli haberciliğin kaynağı olarak Balkan medyasına yeni ve güçlü bir ses getirecek. TRT Balkan, insanlığın vicdanıyla bütünleşen söylemleri kamuoyuyla paylaşarak, birbirinden farklı kimlik ve kültürlerin, ortak ahlaki ve vicdani değerlerde buluşmasına vesile olacak. Kanlı savaşların ve çatışmaların yaşandığı Balkanlarda, uluslararası ve yerel topluma, vicdanları harekete geçiren bir ses olma yolunda ilerleyecek."

Sobacı, TRT Balkan'ın içeriklerinin her geçen gün artan bir zenginlikle devam edeceğine inandığını söyleyerek, platformun kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

