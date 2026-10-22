TSG Hoffenheim - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi TSG Hoffenheim Perşembe 22:00 Olympique Lyon

TSG Hoffenheim ile Olympique Lyon, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Hoffenheim, son maçında galip gelerek moral buldu. Lyon ise iyi formunu sürdürüyor.

Lig Durumu TSG Hoffenheim 14. Almanya Bundesliga Ligi O 6 G 2 B 0 M 4 P 6 11 Attığı Gol 14 Yediği Gol -3 Averaj Olympique Lyon 1. Fransa Ligue 1 O 7 G 4 B 2 M 1 P 14 13 Attığı Gol 5 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) TSG Hoffenheim 11 / 14 Olympique Lyon 13 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı TH TSG Hoffenheim İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 6 – 7 OL Olympique Lyon Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 3 – 2

TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 6 puanla 14. sırada.

Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 5 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri TSG Hoffenheim G M M G M tüm kulvarlar M'gladbach 1-2 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi G

TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

TSG Hoffenheim 2-3 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi M

Paderborn 07 3-1 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M

OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi M Olympique Lyon G M G B G tüm kulvarlar Olympique Lyon 2-1 Nice Fransa Ligue 1 G

Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi G

Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M

Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 G

Anderlecht 1-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da galibiyet alamadı ve toplamda 2 gol atıp 5 gol yedi. Lyon ise bu turnuvada iki maçını kazanarak 5 gol atıp 3 gol yedi ve göz dolduruyor.

Eksik Oyuncular TSG Hoffenheim 4 eksik Luis Engelns Albian Hajdari Patrick Wimmer Nathan De Cat Olympique Lyon 4 eksik Mohamed Ouedraogo Lois Openda Nicolas Tagliafico Pavel Sulc

TSG Hoffenheim kadrosunda Luis Engelns (Yok - Statü Gereği), Albian Hajdari (Sakat - Adale Problemi), Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi) ve Nathan De Cat (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık), Nicolas Tagliafico (Sakat - Adale Problemi) ve Pavel Sulc (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adam Daghim TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist Bambase Conte TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist Adam Hlozek TSG Hoffenheim 2 Gol 1 Asist Vladimir Coufal TSG Hoffenheim 0 Gol 2 Asist Zachary Athekame Olympique Lyon 2 Gol 3 Asist Ernest Nuamah Olympique Lyon 3 Gol 1 Asist Pavel Sulc Olympique Lyon 1 Gol 3 Asist Corentin Tolisso Olympique Lyon 1 Gol 2 Asist

TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Adam Daghim, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Bambase Conte. Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.

İkili Rekabet 0 TSG Hoffenheim 1 Beraberlik 0 Olympique Lyon TSG Hoffenheim 2-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda TSG Hoffenheim 2, Olympique Lyon 2 gol attı.

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