TSG Hoffenheim - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

TSG Hoffenheim ile Olympique Lyon, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Hoffenheim, son maçında galip gelerek moral buldu. Lyon ise iyi formunu sürdürüyor.
TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 6 puanla 14. sırada.
Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 5 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.
Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da galibiyet alamadı ve toplamda 2 gol atıp 5 gol yedi. Lyon ise bu turnuvada iki maçını kazanarak 5 gol atıp 3 gol yedi ve göz dolduruyor.
TSG Hoffenheim kadrosunda Luis Engelns (Yok - Statü Gereği), Albian Hajdari (Sakat - Adale Problemi), Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi) ve Nathan De Cat (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.
Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık), Nicolas Tagliafico (Sakat - Adale Problemi) ve Pavel Sulc (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Adam Daghim, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Bambase Conte. Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda TSG Hoffenheim 2, Olympique Lyon 2 gol attı.
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