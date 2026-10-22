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TSG Hoffenheim - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

TSG Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Olympique Lyon karşısında alacakları sonuç, grup aşamasındaki gidişatlarını etkileyecek.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Avrupa Ligi
TSG Hoffenheim
Perşembe 22:00
22.10.2026
Olympique Lyon
Stadyum: PreZero Arena Yayın: tabii Spor

TSG Hoffenheim ile Olympique Lyon, 22 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla PreZero Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Hoffenheim, son maçında galip gelerek moral buldu. Lyon ise iyi formunu sürdürüyor.

Lig Durumu

TSG Hoffenheim

14. Almanya Bundesliga Ligi
O
6
G
2
B
0
M
4
P
6
11
Attığı Gol
14
Yediği Gol
-3
Averaj

Olympique Lyon

1. Fransa Ligue 1
O
7
G
4
B
2
M
1
P
14
13
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

TSG Hoffenheim 11 / 14
Olympique Lyon 13 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

TSG Hoffenheim İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
6 – 7
Olympique Lyon Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
3 – 2

TSG Hoffenheim (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 11 gol yedi. Ligde 6 puanla 14. sırada.

Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 5 gol atıp 3 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
TSG Hoffenheim G M M G M

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 M'gladbach 1-2 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi G
  • 15.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 TSG Hoffenheim 2-3 Hamburger SV Almanya Bundesliga Ligi M
  • 20.09.2026 Paderborn 07 3-1 TSG Hoffenheim Almanya Bundesliga Ligi M
  • 17.09.2026 OFI Crete 2-0 TSG Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi M
Olympique Lyon G M G B G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Olympique Lyon 2-1 Nice Fransa Ligue 1 G
  • 15.10.2026 Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi G
  • 09.10.2026 Lens 2-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M
  • 19.09.2026 Olympique Lyon 4-0 Rennes Fransa Ligue 1 G
  • 16.09.2026 Anderlecht 1-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da galibiyet alamadı ve toplamda 2 gol atıp 5 gol yedi. Lyon ise bu turnuvada iki maçını kazanarak 5 gol atıp 3 gol yedi ve göz dolduruyor.

Eksik Oyuncular

TSG Hoffenheim

4 eksik
Luis Engelns Yok Statü Gereği
Albian Hajdari Sakat Adale Problemi
Patrick Wimmer Sakat Adale Problemi
Nathan De Cat Sakat Menisküs Problemi

Olympique Lyon

4 eksik
Mohamed Ouedraogo Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Lois Openda Sakat Bacağı Kırık
Nicolas Tagliafico Sakat Adale Problemi
Pavel Sulc Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

TSG Hoffenheim kadrosunda Luis Engelns (Yok - Statü Gereği), Albian Hajdari (Sakat - Adale Problemi), Patrick Wimmer (Sakat - Adale Problemi) ve Nathan De Cat (Sakat - Menisküs Problemi) yer almıyor.

Olympique Lyon kadrosunda Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık), Nicolas Tagliafico (Sakat - Adale Problemi) ve Pavel Sulc (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Adam Daghim TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist
Bambase Conte TSG Hoffenheim 2 Gol 2 Asist
Adam Hlozek TSG Hoffenheim 2 Gol 1 Asist
Vladimir Coufal TSG Hoffenheim 0 Gol 2 Asist
Zachary Athekame Zachary Athekame Olympique Lyon 2 Gol 3 Asist
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Olympique Lyon 3 Gol 1 Asist
Pavel Sulc Pavel Sulc Olympique Lyon 1 Gol 3 Asist
Corentin Tolisso Corentin Tolisso Olympique Lyon 1 Gol 2 Asist

TSG Hoffenheim kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Adam Daghim, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Bambase Conte. Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.

İkili Rekabet
0 TSG Hoffenheim
1 Beraberlik
0 Olympique Lyon
  • 07.11.2024 TSG Hoffenheim 2-2 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) maçların tamamı berabere bitti. Bu maçlarda TSG Hoffenheim 2, Olympique Lyon 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maçı ne zaman?

22 Ekim 2026.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maçı saat kaçta?

22:00.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maçı hangi kanalda?

Tabii Spor.

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maçında hangi oyuncular eksik?

Luis Engelns, Albian Hajdari, Patrick Wimmer, Nathan De Cat, Mohamed Ouedraogo, Lois Openda, Nicolas Tagliafico ve Pavel Sulc.

TSG Hoffenheim ve Olympique Lyon'un ligde kaç puanı var?

Hoffenheim 6 puan, Lyon ise 14 puan.

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Anahtar Kelimeler:
lyon
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