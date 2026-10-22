CANLI | TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

Maç Skoru
13:00 - 22 Ekim 2026
Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın son durumu ve eksik oyuncular hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.
09:00 - 22 Ekim 2026
Olympique Lyon, Crystal Palace karşısında zorlu bir mücadeleden 3-2 galip çıkarak, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir 3 puan aldı.
05:00 - 22 Ekim 2026
TSG Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Olympique Lyon karşısında alacakları sonuç, grup aşamasındaki gidişatlarını etkileyecek.
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