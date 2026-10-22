CANLI | TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

13:00 - 22 Ekim 2026

OLYMPİQUE LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER



Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın son durumu ve eksik oyuncular hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.