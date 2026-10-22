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CANLI | TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026
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CANLI | TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026

TSG Hoffenheim, 22 Ekim 2026 tarihinde PreZero Arena'da Olympique Lyon ile karşılaşacak. Bu mücadele, iki takımın Avrupa futbolundaki rekabetini bir kez daha gözler önüne serecek.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluştabii Spor
StadyumPreZero Arena
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim
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Olympique Lyon Olympique Lyon

13:00 - 22 Ekim 2026

OLYMPİQUE LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 1
Olympique Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın son durumu ve eksik oyuncular hakkında detayları haberimizde bulabilirsiniz.

09:00 - 22 Ekim 2026

(ÖZET) OLYMPİQUE LYON - CRYSTAL PALACE MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 2
Olympique Lyon, Crystal Palace karşısında zorlu bir mücadeleden 3-2 galip çıkarak, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir 3 puan aldı.

05:00 - 22 Ekim 2026

TSG HOFFENHEİM - OLYMPİQUE LYON MAÇI ÖNCESİ: SAKATLAR, SON DURUM VE İSTATİSTİKLER

CANLI | TSG Hoffenheim - Olympique Lyon maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Ekim 2026 3
TSG Hoffenheim, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Olympique Lyon karşısında alacakları sonuç, grup aşamasındaki gidişatlarını etkileyecek.

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Anahtar Kelimeler:
lyon
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